Junts es refereix a la «legitimitat» de l'1-O en plenes negociacions per a la investidura

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

En plena negociació de cara a la investidura,ha fet públic un manifest amb motiu de laen què afirma que "manté lade l'1 d'octubre". El partit deassenyala també que "no ha renunciat ni renunciarà a lacom a recurs legítim per fer valer els seus drets". La formació assegura que al llarg dels més de 300 anys transcorreguts des de la desfeta de Barcelona, Catalunya ha estat una nació "sense un estat que la defensi".Junts es reafirma en les paraules de l'expresident Carles Puigdemont a Brussel·les en què va plantejar les condicions per començar a negociar amb el PSOE amb la perspectiva d'un possible suport a Pedro Sánchez. Junts descriu l'independentisme com un "moviment polític democràtic i pacífic que aspira, a través d'aquests principis irrenunciables, a assolir els seus objectius". I denuncia que las'ha "intensificat els darrers anys". "És intolerable i s'ha de revertir per normalitzar allò que és normal: el diàleg, l'acord polític i els principis democràtics", assegura la formació.El partit postconvergent apunta que totes les alternatives "a la plena llibertat s'han demostrat inútils a l'hora de garantir la defensa dels drets i les llibertats dels catalans". A tall d'exemple hi situa la, que veuen constantment "atacada" arreu dels Països Catalans i "especialment a l'escola". "És una mostra irrefutable de la voluntat de desmantellament nacional que patim per part dels diferents actors de l'estat espanyol", afegeix.En el seu manifest de l'Onze de Setembre, Junts també assegura que "és urgent la defensa i elde la llengua" i "aconseguir-neés un pas molt rellevant per avançar en aquest sentit". Aquest és un dels acords al qual el partit de Jordi Turull i Laura Borràs van arribar per votar la candidata del PSOE a la presidència del Congrés, Francina Armengol.