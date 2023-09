Elon Musk revela l'estrambòtic nom del seu tercer fill

El magnattorna a ser protagonista per una excentricitat, que aquest cop no té a veure amb els seus negocis: en una biografia publicada pel New York Times s'ha revelat que ell i la seva parella, la cantant, han tingut un tercer fill, al qual han posat un nom tan estrambòtic com als seus dos germans:Musk, de 52 anys, ja és pare de, tres dels quals amb Grimes (35 anys). Els altres dos fills amb la cantant tenen dos noms molt peculiars: la nena es diui el nen,El naixement d'aquest nen està envoltat de misteri, ja que poc després de néixer la nena, que ara ja té un any, la parella va anunciar que posava fi a la seva

Altres notícies que et poden interessar