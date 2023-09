Els primers vols des del Marroc arriben a Catalunya: «Ha estat una de les pitjors experiències de la meva vida»

Uns tornen i altres van

Aquest diumenge al matí ha arribat a l'un delsdes delque ha sacsejat el Marroc. Els passatgers han arribat emocionats i colpits pel succés. "", ha explicat en Xavier Falguera, que feia una ruta per l'Atlas amb altres catalans. Estaven a 30 quilòmetres de l'epicentre i, precisament, celebraven el seu aniversari quan va passar: "". Un altre viatger, el Fernando, que viatjava per negocis, relata que ha quedat. Els familiars que els esperaven a l'aeroport no han quedat tranquils fins que els han vist travessar la porta.Els qui també estaven d’excursió pel desert durant el sisme són l’i els seus amics. “De cop la casa va començar a moure’s, els ganivets queien.”, recorda. En el seu cas,i explica que van viureamb corredisses i gent plorant.La incertesa ha estat complicada també per als, que no han respirat tranquils fins que no els han vist arribar a la terminal. Elha arribat ben d’hora per esperar a la seva dona i filla. Explica que ha passat "" perquè ha tingut molts problemes per poder contactar amb elles durant aquests dies. A més, ha estat intranquil per les conseqüències, amb la possibilitat de rèpliques, així com per tot, de 16 anys.Encara que alguns d’ells arriben visiblement afectats, asseguren que encara. El més difícil, expliquen, és haver deixat enrere “moltes penes i misèries”. Han vist edificis i llars sencers enderrocades i a persones dormint al carrer perquè s’han quedat sense res i, comenten, que els queda una sensació “d’a la gent que s'hi ha quedat”.I, mentre uns tornen, altres hi van.per a fer front a les conseqüències del sisme, tal com ha confirmat el ministre d'Exteriors,, en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest diumenge, on ha anunciat que el govern espanyol ha informat que està gestionant el desplegament "immediat" d'un contingent deper ajudar en les tasques de cerca i rescat de supervivents.