Illa demana reforçar el «caràcter plural» del país en una Diada marcada per la negociació a Madrid

El primer secretari dl PSC i líder de l'oposició,, ha assegurat avui que la Diada és el moment per reconèixerEn un missatge institucional amb motiu de la festa nacional, aquesta cap Illa ha afirmat que és el moment de "reconèixer la nostra voluntat de ser i de conviure, primer entre nosaltres mateixos, després amb la resta de pobles d'Espanya". En una Diada forçosament marcada per les negociacions a Madrid de cara a la investidura, Illa ha subratllat que és important subratllar el que "uneix" tots els catalans.El líder del PSC ha destacat també el "caràcter" dels catalans: "Som un poble, de gent que va per feina". "Catalunya no s'atura, està en marxa, pensa, però actua", ha dit, afegint que la Diada també ha d'expressar-se com un poble d'acollida, que ha anat integrant al llarg de la seva història gent provinent d'arreu. Illa ha apel·lat a un sentiment d'"orgull per la història col·lectiva" de Catalunya.Salvador Illa, n un missatge gravat a Vielha, ha assenyalat que és un moment de ", que sempre té un element d'incertesa" en un context de canvis en tots els àmbits. Ha apel·lat al principi d'abans d'exigir res als demés.