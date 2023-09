Aragonès assegura que serà el Govern qui negociï qualsevol qüestió que afecti l'estatus polític de Catalunya

El president del Govern, Pere Aragonès, ha defensat el paper central i capdavanter de l'executiu català en la negociació de qualsevol qüestió que afecti l'estatus polític de Catalunya. Així, ha assegurat que serà el Govern qui ho negociï en exclusiva. "Si s'acaba oferint la possibilitat d'abordar la resolució, llavors aquí ja hi hem de ser tots", ha plantejat en una entrevista a El Periódico, en què també ha avisat que calen més propostes a més de l'amnistia o seguiran els "problemes de tensió política".



Així, Aragonès defensa que hi ha d'haver "altres acords que creïn el marc per avançar en la resolució del conflicte". És aquí on cada part hauria de plantejar les seves propostes i "assumir els seus compromisos", ha analitzat, perquè "el conflicte polític existeix i, per tant, o es resol o seguirà havent-hi problemes de tensió política", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Sobre si l'amnistia s'ha d'aprovar abans de la, el president respon que "", per generar les condicions de confiança i per abordar com es resol el conflicte. I què hi ha d'englobar? Segons Aragonès, tot el que estigui relacionat amb el procés i on hi ha hagut una resposta "repressiva" de l'Estat: "Podem mirar des del 2014, i després l'1-O i les mobilitzacions posteriors a la sentència". El cap del Govern admet quei que es tindran en compte els fets i no les persones.Un dels debats que hi ha sobre la taula en aquest sentit és si elss'han de veure beneficiats per l'amnistia. Aragonès creu que aquesta discussió "", perquè no hi ha hagut cap agent empresonat, inhabilitat o a l'exili. També considera que no s'hauria d'emparar cap actuació violenta.Preguntat per si la taula de diàleg s'hauria de reformar perquè pogués ser-hi també, Aragonès diu que. Es mostra obert a què hi hagi una representació més gran i adverteix que haurà de ser "una part que actuï com un tot, definint una".En aquesta direcció, es mostra convençut que el procés d'independència de Catalunya "culminarà" amb unai diu que no veu viable cap altra via. Tampoc li agrada –"", diu-. El moviment s'ha de fer valdre de la capacitat de pressió, que pot venir per l'aritmètica parlamentària al Congrés o per la "capacitat de mobilització" i "la consolidació d'àmplies majories a Catalunya".A l'entrevista, Aragonès revela que no ha parlat amb el president del govern espanyol,, aquesta última setmana, i que correspondria a ell valorar si estaria bé fer-ho. Sí que ha admès "", però cap conversa directa. Ara, el president de la Generalitat, que va impulsar l'acord de claredat, ha explicat que espera tenir les conclusions de la feina feta per acadèmics aquest mes.Finalment, després que el líder del PP,, plantegés buscar un nou "encaix" per a Catalunya dins de la Constitució, Aragonès ha dit que". A més, ha afegit que el fet que la proposta passi pel Senat està "" del que esperen també els catalans no independentistes que defensen l'autogovern.