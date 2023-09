La Creu Roja no pot cedir habitatges als sol·licitants d'asil a Girona perquè la policia espanyola no els dona cita

La Creu Roja de Girona ha denunciat que no pot fer ús dels habitatges que té destinats a persones que demanen asil internacional perquè la Policia Nacional espanyola no els dona cita. I és que per accedir al programa, cal estar registrat per la policia i, actualment, només es pot demanar hora a través d'un telèfon que està operatiu unes hores determinades. Tot, després que el cos hagi tancat el registre per la web.



En molts casos, els sol·licitants d'asil no parlen ni català ni castellà, fet que complica encara més el procés. Això ha provocat que hagin de ser els Ajuntaments i Consells comarcals qui s'ocupin d'aquestes persones. A més, si se superen els tres mesos -en cas que hagin entrat com a turistes- sense registre, els sol·licitants d'asil poden ser expulsats al seu país. En cas que no tinguin documentació, com passa amb les persones que venen amb pastera des de l'Àfrica subsahariana, no els poden expulsar perquè no poden saber a quin país ho han de fer. Amb tot, la responsable de refugiats de Creu Roja a Girona, Anna Serra, recorda que el dret d'asil "s'ha de poder exercir".

Cinc espais on ubicar-los

Per tot plegat, demana que des de la Policia Nacional espanyola facin alguna cosa per garantir aquest dret. "No és que el programa estigui col·lapsat, com podia passar anteriorment. El problema és que nosaltres tenim aquestes places a disposició, però", lamenta Serra. La situació fa que hi hagi moltes persones pels carrers de la demarcació de Girona. La responsable del programa de refugiats de Creu Roja a Girona assenyala que això obliga als ajuntaments i Consells Comarcals a oferir solucions quan "no els pertoca".

Serra explica que, a hores d'ara, a Girona hi ha fins a cinc espais on poden ubicar els demandants d'asil repartits per la demarcació. En concret, n'hi ha a Figueres, Girona, la Jonquera i l'Estartit. A més, també hi ha dos espais d'acollida temporal a Girona i a Lloret de Mar, on els beneficiaris es poden estar un màxim de 18 mesos. Mentrestant, hi ha places de sobra per poder donar resposta a aquestes persones que, si bé, han de buscar altres recursos en administracions que no tenen la competència.

Des de Creu Roja expliquen que, com les persones que viuen al carrer i que fa temps que han acudit a l'entitat per demanar ajuda. "La clau és que els donin una cita i després poden entrar al programa, però sense això ens trobem que aquestes persones es troben en una situació d'irregularitat", concreta. Serra tampoc entén per què en la majoria de països es pot fer a través d'una web i a Espanya no. En aquest sentit, la responsable de refugiats de Creu Roja assenyala que constantment estan en contacte amb altres zones, perquè és una