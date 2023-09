VÍDEO | Espectacular incendi en una nau de residus a Granollers

@bomberscat foc d'indústria de Granollers a l'empresa de residus TEGA. Totalment desenvolupat. pic.twitter.com/V7C566MS0V — David ST (@David__ST_) September 9, 2023

. Pocs minuts després de les 17 h de la tarda d'aquest dissabte, 9 de setembre, s'ha declarat un(Vallès Oriental).A hores d'ara ja s'han activat 9 dotacions dels Bombers de la Generalitat per apagar lesque es troben a tocar de dues benzineres que han estat desallotjades. El foc està totalment desenvolupat i ara s'està prioritzant el reforç d'una de les façanes que, en cas de col·lapsar, afectaria la nau del costat. No hi ha constància de ferits.Hi haurà ampliació.