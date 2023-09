La comunitat marroquina a Catalunya comença a enviar ajuda a les víctimes del terratrèmol

Mostra el teu compromís amb Nació.

La comunitat marroquina aviu amb dolor elque ha afectat el seu país i que ja ha deixat més de 1.000 morts i 1.200 ferits i es mou per enviar ajuda. L'associacióestà coordinant-se amb altres entitats per fer-hi arribar el que calgui. El seu president,, ha explicat a l'ACN que, però tambéLa seva voluntat és poder-ho enviar en, com ja van fer, per exemple, en el terratrèmol d'el 2004, en què van morir 630 persones.va més enllà i reclama col·laboració a la Generalitat i al govern espanyol per ajudar els marroquins: "Que ens ajudin, que som veïns".Des de la seu d'AMICAL, al bell mig del, Ahmed Abair atén trucades, contesta missatges i segueix les imatges i les últimes notícies sobre el terratrèmol al Marroc. Des de primera hora del matí, quan s'ha assabentat del sisme, s'ha posat a treballar per coordinar lesLa comunitat ha rebut la notícia amb. "Alguns estan molt afectats", reconeix Abair, que relata que moltes famílies havien acabat de tornar ara de passar les sevesal Marroc. "Han tornat i ara diuen que tot el que han gaudit, que estaven contents i bé, s'ha esborrat i s'ha convertit en tristesa", explica.Per la seva banda, Boumedien reclama l'ajut dels governs, més enllà del que pugui aportar la gent. Apunta que els marroquins que viuen a Catalunya no poden ajudar i que al seu país els falten "moltes coses": "La gent està morint, sense ajuda, són molts camps i moltes ciutats afectades i no es pot fer res. Només demanem a Catalunya i a Espanya que ajudin, perquè".Tot i que el terratrèmol ha passat a quilòmetres de la seva ciutat natal, Boumedien admet que ho està vivint "molt malament". I és que si passés el mateix a un altre país, "també estaria malament". ". M'importen els pobres i qui pot ajudar per salvar-los", ha raonat. També ha fet una crida a deixar de banda "la política" i actuar amb "humanitat": "Som tots iguals".