​L'ONU suspèn el compliment dels objectius climàtics

El camí quasi impossible cap als 1,5 graus

Avaluació del compliment dels objectius climàtics 2023-2050

"Una dècada crítica"

Enèsim advertiment de l'ONU sobre l'evolució del. Però no es tracta d'un avís qualsevol: aquest divendres es va presentar un important estudi que, l'entesa global per limitar l'augment de la temperatura a "només" 1,5 ºC respecte a l'era preindustrial. El document , base per al primer Informe de balanç global que es presentarà a la COP28, suposa un. I és que, amb els compromisos assumits fins ara pel conjunt de països, quedaActualment, l'augment de la temperatura global respecte a l'era preindustrial. D'aquesta manera, cada vegada s'està més a prop de superar un valor que es considera el límit per assegurar un impacte global assumible.En aquest sentit, l' informe de l'ONU reafirma que per complir amb aquest objectiu cal unai d'un 60% el 2035. Tanmateix, la realitat indica que després de la reducció del 2020 a causa de la pandèmia, la quantitat de gasos d'efecte hivernacle han tornat a augmentar.L'informe recull un gràfic que mostra la gravetat del problema. Per una banda, les reduccions d'emissions respecte al 2019 per complir amb l'increment de l'1,5 ºC (o, alternativament, fins a 2,0 ºC). En canvi, en vermell, hi ha lles denominades contribucions nacionals determinades (NDC, en anglès), elsEn aquest sentit, com des de fa temps denuncien científics i activistes ambientals , hi ha unaels estats signants del conveni de canvi climàticLa COP28 se celebrarà aquest hivern als Emirats Àrabs Units i el seu president serà el sultà Ahmed al-Jaber, ministre d'Indústria i CEO de la petroliera estatal . Un context que no fa ser massa optimista de cara a aconseguir que sigui un punt d'inflexió que permeti rectificar l'actual tendència.Tanmateix, el responsable de la cimera intenta capgirar la situació fent una crida a. "Per mantenir l'1,5 a l'abast, hem d'actuar amb ambició i urgència per reduir les emissions en un 43% l'any 2030", va assegurar aquest divendres.Menys optimista es va mostrar, un dels responsables de l'IPCC, el grup de científics de canvi climàtic de l'ONU: "Lai mantenir-la viva requereix un canvi per part de tota la societat. El moment de l'acció és ara".