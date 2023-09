Un andalús reclama una indemnització de 100.000 euros després de descobrir que no era el pare biològic de la seva filla

Un home infèrtil ha reclamat davant del(CCA) una indemnització de 100.000 euros pels danys morals que li hauria causat el fet que el(SAS) descobrís quei que va néixer arran d'una fecundació amb semen d'un donant que no era ell.Aquest òrgan consultiu, amb seu a, ha desestimat la reclamació presentada per aquest home que va denunciar un. Segons el dictamen, l'home va presentar el seu recurs elEl dictamen del CCA ha reconegut que no és fàcil apreciar l'efectiu dany moral d'"incalculable valor" que al·lega l'interessat. Per saber-ho, va haver de fer una tasca de recerca desenvolupada durant el procés de. L'interessat ha mantingut que l', dependent del SAS, no va informar que l'esperma de lade la seva dona no era seu.Tot i això, la documentació clínica aportada ha revelat que el seu expedient inclou el consentiment informat per a fecundació in vitro mitjançant microinjecció espermàtica amb intervenció de donant, un. Es tracta d'un informe que especifica a més que ni l'home ni la dona, "després de signar el consentiment per a la fecundació amb contribució de donant", podran impugnar la filiació matrimonial del fill.Un altre document, del setembre del 2021, apuntava que avaluat el semen del denunciant, el resultat apuntava "". "El que s'ha exposat fins aquí condueix a concloure que, segons l'opinió d'aquest Consell, no existeixen a l'expedient remès elements de judici per considerar acreditada la relació de causalitat entre l'assistència prestada i el dany pel qual es reclama", ha resumit el CCA, que ha desestimat la reclamació.

