El Govern enviarà ajuda humanitària al Marroc per donar resposta als efectes del terratrèmol

Elactivarà ben aviat l'per ajudar a afrontar la crisi provocada pel, que ha provocat un gran nombre de morts i ferits que no paren de creixa amb l'avenç de les tasques de rescat. Eles reunirà el dimecres vinent per donar resposta a les necessitats immediates del país nord-africà, segons ha confirmat la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea,, en declaracions a TV3 i Catalunya Ràdio.Les darreres vegades que s'ha convocat aquesta entitat, que coordina l'ajut humanitari del Govern, institucions, entitats i ONG, ha estat per lai el. "Hem activat totes les vies per poder donar resposta a les persones afectades pel terratrèmol", ha anunciat Serret, que ha assegurat que s'actuarà amb la mateixa energia que en aquests altres casos."Qui estigui en una situació d'emergència, que es posi en contacte amb les autoritats", ha insistit la titular d'Acció Exterior, que no ha volgut parlar depel terratrèmol del Marroc. "No tenim les dades tancades i, per tant, serem prudents", ha comentat Serret, que sí que ha recordat que el Govern ja ha activat tres números de telèfon per a l'emergència del Marroc. "L'objectiu és", ha assenyalat alhora que ha expressat que l'executiu català està "commogut" i envia el seu "condol a les víctimes del terratrèmol i al poble marroquí".