La troballa d'un «ou daurat» al fons de l'oceà Pacífic desconcerta els científics nord-americans

Científics nord-americans van trobar recentment al fons de l'oceà Pacífic, una mena d'"" que lainforma que s'hauria localitzat davant la costa d'. Biòlegs marins a bord d'un vaixell operat per l'van assegurar que no estaven segurs de què era l'objecte ni d'on venia gairebé dues setmanes després de localitzar-lo.La tripulació, formada per, utilitza l'última tecnologia, incloses càmeres que poden funcionar fins a, per explorar l'oceà. Utilitzant un equip especial per observar un volcà submarí extint a 400 km de la costa del sud d'Alaska, la tripulació va fer aquest descobriment. Una imatge de l'objecte compartida a lesmostra una massa daurada semblant a una esponja amb un forat per on "alguna cosa va intentar entrar o sortir", va dir un investigador.Utilitzant un vehicle submarí operat remotament, l'equip va poder empènyer la massa amb forma d'ou i va descobrir que tenia una textura suau, una mica com la pell. Després, el vehicle remot va succionar suaument l'objecte estrany per un tub per poder-lo estudiar en un laboratori."El nostre coneixement col·lectiu no el pot identificar, és una cosa estranya", va dir un membre de l'equip. "Quina mena d'animal faria una closca d'ou com aquesta?", diuen. Els investigadors ara estan fent proves i anàlisis d'ADN per determinar què és.