Un peix que s'havia declarat oficialment extingit reapareix a Tasmània

A la zona costanera de l'illa de(Austràila) hi han trobat un exemplar de. Es tracta d'una espècie que s'havia considerat oficialment extingida.El peix,i amb una longitud d'entre 8 i 10 centímetres, és un peix mà tacat (Brachionichtys hursutus), una de les set espècies de peix mà endèmiques de Tasmània i de l'. Ahi ha un total de 14 espècies de peix mà."Fins la troballa del cap de setmana passat, pensàvem que aquesta població de peix mà tacat aera totalment extinta, i així era des d'abans de 2005. També vam buscar fa uns anys, però no vam trobar ni un sol peix. Això", ha explicat en un comunicat, tècnic investigador de CSIRO, l'agència australiana de recerca.El nombre de peixos mà tacats, que anteriorment havia estat prou abundant a la costa est de Tasmània, s'ha desplomat en les darreres tres dècades. Els individus són solitaris i petits, un fet que dificulta la seva localització. L'any 1996, el peix mà tacat va ser registrat amb perill crític d'extinció a la llista de la, i es va convertir així en el primer peix marí en figurar d'aquesta manera. "Abans de la dècada de 1990, el peix mà tacat era fàcil de trobar. Tanmateix, la població s'ha separat i ara només hi ha poblacions aïllades", va dir Devine.Es creu que la reducció d'exemplars va començar quan es van convertir en una captura accidental de pescadors que buscaven moluscs. A més, va patir la, que va començar a destruir els seus hàbitats preferits.