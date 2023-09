L'ANC exigeix a Junts i ERC que es posin d'acord «per activar la independència» i no «per votar presidents espanyols»

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha demanat a Junts i a ERC que es posin d'acord "no per votar presidents espanyols de l'estat repressor", sinó "per activar, amb la majoria parlamentària que conformen els partits independentistes, la independència". Ho ha fet en el manifest amb motiu de la Diada, en què l'entitat crida a fer efectiva la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) suspesa el 2017, tot aprofitant el "debilitament" de l'Estat espanyol. A més, branda la llista cívica com l'instrument a desenvolupar "perquè la independència sigui una realitat la legislatura vinent" si els partits no decideixen aixecar la DUI.



L'ANC recorda el context de la mobilització, amb la presidència espanyola de la Unió Europea i de "debilitat" de l'Estat espanyol, que "no pot conformar una estabilitat institucional sense els vots de l'independentisme". "És una oportunitat per aprofundir en el debilitament de l'estat repressor i activar la majoria del Parlament per fer efectiva la independència", apunten en el manifest.

L'entitat, que recorda que l'any passat va denunciar, remarca l'augment de l'abstenció, i l'atribueix al fet que "la majoria independentista de Parlament es nega a fer efectiva la independència". L'organització assenyala que l'independentisme pot "debilitar i precipitar la fallida de l'estat" i "si volen governar a l'estat".En aquest sentit, defensa que l'estratègia passa per "no arribar aque no sigui el seu respecte a allò que el Parlament decideixi per". Per això, l'entitat presidida perargumenta que el "debilitament" ha de ser aprofitat per la cambra catalana per activar la DUI.Tanmateix, l'ANC diu que la independència és necessària per gestionar i controlar els recursos hídrics, per resoldre "la" i per acabar "amb lade la llengua catalana" i "amb la continuïtat invariable de l'". "Ens fan perdre un temps preciós que Espanya utilitza per debilitar-nos i assimilar-nos com a nació", denuncien. Per tot plegat, fan una crida a la manifestació de la Diada amb el missatge que l'acord que volen és la independència de Catalunya: "".