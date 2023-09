L'actor Danny Masterson, de «That 70's show», a presó per violar dues dones

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Un dels protagonistes de la sèrie nord-americana That 70's show,, va ser condemnat aquest dijous a, culpable d'haverdues dones entre el 2001 i el 2003. Quan tenia 27 anys, a la seva residència de, als Estats Units, hauria posatde les seves convidades per facilitar l'abús, si bé no hi ha proves que ho corroborin.N. Trout, una de les víctimes, va assegurar durant la vista que perdonava l'home i que esperava que n'hagués après una lliçó. Tot plegat, després d'un procés judicial que s'ha allargat amb fins a dos judicis i que es va iniciar fa només cinc anys. En el primer, el jurat no va arribar a cap acord, mentre que més tard sí que es va produir un veredicte unànime que va dur l'home a la presó, primer de manera provisional i un cop ja hi duia tres mesos ara ja amb dues condemnes de 15 anys, una de cada víctima.i fins i tot havia arribat a demanar un tercer judici o que es reduís la pena a 15 anys, és a dir, la meitat. La defensa, mentrestant, està treballant per revertir la sentència ja que neguen que els fets es produissin.Segons l'acusació, Masterson hauria fet servir anteriorment l'per escapar-se'n, ja que una de les víctimes, Jennifer B., ha explicat un presumpte cas deper garantir el seu silenci i manipular i controlar la dona. Durant la seva intervenció, va retreure-li a l'actor que si els fets no van succeiramb aquesta finalitat.A la causa hi havia també una altra dona que havia denunciat ser víctima d'abús per part de l'actor. Chrissy hauria mantingut una relació de cinc anys amb ell, però es va adonar, segons el seu testimoni, que n'estava abusant, i va iniciar la via judicial.