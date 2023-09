La comunitat internacional es mobilitza per oferir ajuda al Marroc després del terratrèmol

Mostra el teu compromís amb Nació.

Laha expressat aquest dissabte els seus terratrèmol de magnitud 7 a l'escala Richter que ha sacsejat el Marroc la nit d'aquest divendres i ha deixat múltiples víctimes i ferits, a més de notables danys materials i edificis esfondrats. Per això, el mónper fer front als danys provocats pel violent sisme.La presidenta de la Comissió Europea,, s'ha posicionat al costat del poble marroquí. ", a qui desitjo una ràpida recuperació", ha manifestat abans de mostrar també el seu suport als treballadors dels serveis d'emergències, que "estan fent una feina admirable". L'Alt Representant de la Unió Europea per a la Política Exterior,, s'ha expressat en la mateixa línia i ha subratllat que laestà disposada a prestarAl seu torn, el president francès,, ha destacat que el país "està" i ha afirmat que "tots estem devastats després del terrible terratrèmol al Marroc". De la mateixa manera que el canceller alemany,, que ha lamentat la tragèdia i ha qualificat el sisme com a "". "Els meus pensaments estan amb les víctimes i tots els afectats per aquest desastre natural", ha puntualitzat. El president de la Generalitat,, i del govern espanyol,, també han enviat missatges de condol.Per part seva, el president de la, ha expressat "amb gran dolor" el seu "". El president rus,, ha enviat també els seus condols al rei del Marroc,, per les "tràgiques conseqüències del devastador terratrèmol". "Accepteu els meus més sincers condols en relació amb el terratrèmol que ha colpejat les regions centrals del seu país.", ha manifestat abans de desitjar una "prompta recuperació a tots els afectats", ha transmès el Kremlin.El president ucraïnès,, també ha traslladat els seus "" al monarca i a "tots els marroquins per les vides perdudes a l'horrible terratrèmol". "Espero que tots els ferits es recuperin ràpidament. Ucraïna expressa la sevaen aquest moment tràgic", ha afegit. A ell s'hi ha sumat el president turc,, que ha assenyalat quenecessaris als "".El primer ministre de l'Índia,, ha dit que se sent "extremadament trist per la pèrdua de vides" al Marroc i ha desitjat una ràpida recuperació a tots els ferits. "L'Índia està a punt peren aquests moments tan difícils", ha asseverat en un missatge difós a través de les seves xarxes socials a mesura que avança la cimera del, que se celebra