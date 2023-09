Mor després de menjar una patata picant: un repte viral de TikTok s'emporta una vida adolescent als Estats Units

Mostra el teu compromís amb Nació.

, un noi de 14 anys, va morir el passat 1 de setembre a Massachussets (Estats Units) arran de voler repetir un repte viral a, com és el, que convida els usuaris de la plataforma a menjar una patata fregida molt picant i aguantar el màxim temps possible sense ingerir res més per alleujar-ho. Segons l'escola, hauria acceptat que un amic li donés una d'aquestes patates i tot seguit li va fer mal l'estómac.A l'espera dels resultats de l', els familiars expliquen que "el dolor que experimenta la nostra família és inimaginable". La mort del noi, de qui destaquen que li encantaven els videojocs i jugar bàsquet, té conseqüències econòmiques directes per a la seva família. La seva cosina, de fet, ha començat a recaptar fons a través de GoFundMe , on ja han sumaten aportacions per poder pagar les. A més, lamenten que des del centre educatiu no traslladessin el nen directament a l'hospital, en comptes d'enviar-lo cap a casa., la companyia que subministrava fins fa poc aquestes patates fregides picants, ja advertia abans del consum que eren aptes únicament per a adults, alhora que demanava. "Després de tocar la patata fregida, neteja't les mans amb sabó i no et toquis els ulls ni altres parts sensibles", avisen. També indiquen que es vagi al metge si s'experimenten dificultats per respirar, desmais o nàusees.L'empresa compta amb una varietat de fins a cinc tipus de patates picants: Sansa Verde, Jalapeño Tropicale, Ghost Pepper, Xile Limón i Nacho Cheese. Però són ells mateixos promocionen al seu web el repte viral de TikTok. El paquet d'aquestes xips té la peculiaritat que la forma recorda la d'un sarcòfag.Arran dels fets, s'han retirat aquestes patates del mercat, si bé encara, i també s'han volgut desfer de tota la publicitat referent al repte viral.