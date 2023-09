Neymar supera Pelé com el màxim golejador de la selecció del Brasil

Este fue el gol con el que Neymar superó a Pelé como máximo goleador de la selección brasileña! pic.twitter.com/LkyfuANMLl — Andrés Lacouture (@AndresLacouture) September 9, 2023

Si encara no hi era,ha entrat la nit d'aquest divendres a la història del, després de. Amb el doblet que ha ajudat la canarinha a superar Bolívia per 5 gols a 1 en el partit de classificació per al Mundial de 2026, l'exblaugrana i actual estrella de la lliga de l'Aràbia Saudita ha arribat fins a lesi ha desempatat amb un dels seus ídols.Neymar ha volgut deixar clar, però, que aquest rècord no vol dir res i que en cap cas es considera millor o ni tan sols a prop de Pelé. "", ha aclarit després del partit. Sigui com sigui, mentre, la, ja que té en compte amistosos contra clubs.Per darrere de Neymar (79) i Pelé (77), s'hi troben(62),(55),(48),(39),(35),(33),(33) i(32), un seguit de grans noms que l'exjugador del Barça encapçala.

