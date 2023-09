Òrrius convoca un referèndum per ratificar el resultat de l'1-O

L'alcalde juntaire(Maresme),, ha convocat unael pròxim 1 d'octubre per-o no- la declaració d'independència resultant del referèndum de l'1-O de 2017 En un document firmat el passat 31 d'agost, però que s'ha fet públic aquest divendres a la nit en una informació de El Nacional, Masgrau justifica la crida amb el fet que els habitants del poble "en nombroses ocasions ha exercit el dret a decidir" i, per aquest motiu, volen continuar habilitant-los aquesta opció.La convocatòria, segons ha precisat el consistori, comprèn tant la ciutadania d'Òrrius comPer assegurar-se que tothom pot votar, l'ajuntament habilitarà dues urnes en les quals votar. Una, per als habitants del poble i l'altra per als que vinguin de fora.Masgrau ha detallat al citat mitjà de comunicació que la idea de fer un referèndum d'aquestes característiques rau en unque va adquirir amb els votants abans de les eleccions municipals del 28-M.

