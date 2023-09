Lamine Yamal es converteix en el jugador més jove a marcar amb la selecció espanyola

El golpeo de Lamine Yamal. 🤦💎 pic.twitter.com/lr9zf1k0LE — David Bernabeu Reverter (@DBR8) September 8, 2023

ja va fer història el passat mes de maig quan es va convertir en el jugador més jove de la història en debutar amb el Barça amb només 15 anys i ara aquesta perla criada a Mataró (Maresme) ha tornat a batre no un, sinó dos nous rècords. Aquest cop, amb la. El gol que ha aconseguit marcar al minut 74 contra Geòrgia l'ha convertit en elun dia en què, a més a més, debutava amb l'equip, una altra fita. I és que mai abans algú tan jove havia jugat amb l'absoluta que ara lidera Luis de la Fuente.L'encert de Yamal, però, ha estat l'últim que ha pujat al marcador del partit aquest divendres. Abans, han marcat per a Espanyaal minut 22 -que ha tingut un vespre de gran encert de cara a porteria, anotant-se ungràcies als gols al 40 i al 66-, Kverkvelia al 28 en pròpia porteria, Dani Olmo al 38, i Williams al 68. El gol d'honor de l'equip rival ha arribat al bell mig de l', al minut 49 per part deAmb tot, la selecció estatal de futbol ha solucionat amb més facilitat de l'esperada la seva visita a l'antiga república soviètica, a la qual a banda de golejar, també ha aprofitat per sumar. El matx ha quedat encarrilat ja a la primera part i amb el permís de Morata, queda immortalitzat pel gran paper fet pel jove blaugrana

