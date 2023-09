Repte tràgic a TikTok: mor un noi després de menjar «la patata més picant del món»

Tragèdia per un repte viral a. Un noi de només 14 anys ha mort després de menjar-se el que s'anomena "la". Ha passat a la ciutat estatunidenca de Worcester, a l'estat de Massachusetts, i la família del jove ha assegurat que el decés ha estat produït per complicacions causades per la ingesta d'aquest producte, que ja s'està retirant del mercat.El repte s'anomena "" i no només consisteix a menjar aquesta mena de patata xip, sinó en aguantar-la tot el temps que es pugui a la boca abans de menjar o beure alguna altra cosa per pal·liar la forta picor que genera. Com que fins ara no s'havia registrat cap mort, el producte feia anys que es podia obtenir de manera legal per internet.Tot i això, el fabricant remarca a l'embolcall que ni els, ni lesali ni lesl'han de consumir. Així doncs, el jove tiktoker va incomplir els advertiments. Tot i això, Paqui ha decidit retirar el producte de tots els supermercats i canals de distribució en línia, justificant-ho perquè els adolescents no fan cas de l'advertència.En aquest cas concret, el noi va menjar "la patata més picant del món" a l'que abans li havia facilitat un company. Va començar a tenir mal d'estómac i va anar a la infermeria del centre educatiu, que el va enviar cap a casa. Si bé mostrava símptomes de certa recuperació, més tard acabaria perdent el coneixement i morint a l'hospital. La policia investiga si hi haen els fets.

