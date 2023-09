Un pres als EUA fa servir la «maniobra del cranc» per escapar-se de la presó

CHESTER COUNTY PRISON OFFICIALS RELEASE VIDEO OF DANELO CAVALCANTE'S ESCAPE FROM THE EXERCISE YARD



Internal and criminal investigations into the escape of Cavalcante are ongoing, and Prison Officials will provide additional information as able. pic.twitter.com/Thg2YzAOQ0 — Chester County District Attorney's Office (@chescoda) September 6, 2023

Espectacular fugida d'una la presó de, als Estats Units. La policia del comtat deha difós elde les càmeres deli, que van gravar el moment en què un condemnat per assassinat,, en posició horitzontal, en l'anomenada ". Els fets es van produir dijous passat i un centenar d'efectius de la policia i lproven d'atrapar al fugitiu, que qualifiquen de" i ofereixen una recompensa de 5.000 dòlars per qui el trobi.Danelo Cavalcante va ser condemnat el 22 d'agost a cdesprés de ser declarat culpable. Estava pendent de ser traslladat a una presó estatal quan va aprofitar una sessió d'exercici a l'aire lliure per escapar-se. Dilluns a la nit va ser captat per unade Longwood Gardens, al límit del perímetre de cerca que els cossos de seguretat havien establert per trobar-lo, unai ambper passarLa perillositat del pres fugitiu, amb una, el seu país d'origen, va obligar adurant la jornada de dimarts. El persegueix una comitiva formada peri cotxes policials, des d'on difonen una gravació de laperquè s'entregui dea les autoritats.

