«Per la cultura, pel país i pels Països Catalans»: l'aplaudit discurs d'Eliseu Climent

El discurs d’Eliseu Climent, editor d’EL TEMPS, de l’@Editorial_3i4 i fundador d’@AccioCulturalPV, en rebre la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya pic.twitter.com/OdW4xRs0Kq — El Temps (@ElTemps_cat) September 8, 2023

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

va ser aquest dijous una de les personalitats que van rebre lade la Generalitat de mans del president, que reconeix enguany tots els accents de lai els referents que han permès que eltingui el seu estatus en àmbits com les arts, la música, la literatura, el món editorial o l’activisme.I un dels discursos més aplaudits va ser el de Climent, editor dei fundador d', que ha recordat durant la seva intervenció que actualment la llengua passa per un moment complicat, i que el premi li serveix com “una injecció d’energia positiva” per seguir treballant. “Fa una seixantena d’anys uns estudiants començàvem a remoure les estructures del, res hauria estat possible sense l’ajuda de molta gent”, ha recordat, a la vegada que ha tancat amb un "Per la cultura, pel país i pels".Climent (Llombai, 1940) és un activista cultural i editor del País Valencià, conegut pel seu compromís amb la cultura catalana. Llicenciat enper la Universitat de. L’any 1968 va fundar, juntament amb, la llibreria i l’editorial, que va ser l’embrió d’un projecte cultural centrat en l’àmbit de les publicacions, primer, i poc després obrint-se a la dinamització cultural del País Valencià. També va ser fundador i organitzador dels, que se celebren des de 1973.El 1978, Climent va ser fundador, juntament amb, de la fundació d’Acció Cultural del País Valencià, de la qual n’és president d’honor. És també l’editor del setmanari El Temps, que es publica a València des del 1984, i de la revista cultural, fundada el 1979. Va ser responsable de la instal·lació al País Valencià de la xarxa de repetidors dePer altra banda, Climent també és membre i fundador de la; del, plataforma per al rellançament cultural del País Valencià, i del, dedicat a l’ensenyament de la llengua. Va ser promotor de la creació de lael 1994 i, actualment, és president de la Institució Joan Fuster. És editor del portal web El Temps de les Arts des de 2018 i organitzador dels Premis El Temps de les Arts des de 2021.