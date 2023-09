​Per què a Grècia ha plogut quasi 1.000 litres?

De la gota freda a la DANA

Condicions excepcionals a Grècia

Fregant el rècord europeu de pluja

The Thessalian plain in central Greece has literally turned into one enormous lake.



~70,000 hectares of land are under water.



Devastating. pic.twitter.com/ccXTEb037k — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 8, 2023

Rècords de precipitació (mm) en 24 hores a Europa (1880-2023)

per metre quadrat -de les quals 750 en 24 hores en algunes localitats-, unesi almenys unasón alguns dels efectes del, provocat per una, tant a Grècia com també a Turquia i Bulgària.Però per què ha estat tan potent arribant a multiplicar per quatre els registres màxims de la gota freda del cap de setmana passat a la? L'origen de la massa d'aire, eli un mar sobreescalfat d'un estiu molt càlid expliquen uns registres que han fregat el rècord europeu de precipitació.Elsón les sigles de. Tradicionalment, es parlava de gota freda, un terme encunyat a finals del segle XIX, però que ha entrat en desús. "Els anys 80 i 90 els mitjans qualificaven de gota freda qualsevol temporal i això va incomodar els meteoròlegs de l'Estat", explica, tècnic de canvi climàtic delD'aquesta manera, progressivament, es va començar a utilitzar un terme tècnic que ha acabat popularitzant-se i que també era un homenatge al meteoròleg espanyol. El Meteocat , tot i no tenir-lo en el llibre d'estil, l'usa conjuntament amb el de gota freda o de baixa en altura aïllada.Aquesta darrera denominació és força aclaridora -malgrat que ja ha perdut la batalla enfront de la popularització de DANA-. Es tracta d'una depressió -una massa d'aire amb pressions baixes-, generada en alçada -no es forma en superfície, com la majoria de les pertorbacions- i que es, la dominant al nostre continent i que separa l'aire polar (nord) del més càlid (sud).Precisament, el concepte de gota freda era molt explicatiu per entendre l'aïllament. El corrent en jet, que es mou d'oest a est, té unes ondulacions. Quan són molt pronunciades es poden arribar a "estrangular" i separar-se d'aquesta circulació habitual. Es forma unque, inicialment, té una forma de gota (freda) i que quan se separa definitivament ja es transforma en una forma més arrodonida.L' estiu 2023 ha estat el més càlid al conjunt del planeta , però no a Europa -cinquè en el rànquing, segons les dades del projecte Copernicus-. Això sí, el Mediterrani central i oriental ha estat la zona del Vell Continent que ha patit onades de calor més extremes i uns incendis històrics . Només a Grècia-l'1% del país-, de les quals 90.000 a la regió d'Evros, en el que es considera el foc més gran mai registrat a Europa.En aquest context, el, però un sobreescalfament no té per què afavorir la creació d'una DANA sinó que, puntualitza Toni Barrera. "A l'hivern també se'n formen sense que provoquin aquestes inundacions", afegeix.També assenyala lesde Grècia com les "perfectes" per aquestes acumulacions d'aigua absolutament excepcionals. En aquest sentit, hi ha diversos sistemes muntanyosos de 1.000-2.000 metres a molt pocs quilòmetres de la costa que fan d', en un context de convergència de vents.En el cas de Grècia la DANA en alçada ha estat acompanyada d'una baixa en superfície. Però, sens dubte, l'element més excepcional ha estat el, que ha afavorit acumulacions de precipitacions equivalents a algunes de les zones més humides de Catalunya, com el Pirineu o els Ports.A la regió de Tessàlia es van arribar a acumular-892 litres a Theologos-, malgrat que s'estima que en alguns punts muntanyosos la precipitació podria haver superat el miler de litres. De fet, ara el problema s'acumula a la gran plana d'aquesta regió on l'aigua inunda més de 70.000 hectàrees, per la dificultat de desguassar l'aigua.Entre els registres de pluja, destaca Zagora amb, nou rècord diari de pluja a Grècia. Aquest valor absolutament excepcional, tanmateix,. El registre màxim oficial és de la Valeurauga, a la regió occitana del Gard, ambregistrats el 1900. Molt a prop s'hi situa els 948 de Bolzaneto (1970), a tocar de Gènova, seguit d'un altre observatori a, Rossiglione, en uns aiguats del 2021).Alsel rècord és motiu de controvèrsia, ja que hi ha diversos valors no oficials. El més elevat -que seria rècord europeu- són els, en el temporal que va acabar amb l'enfonsament de la. Es tracta d'una estimació a partir d'un pluviometre manual i d'un ajub que estava buit, ja que l'estació no va resistir el temporal.Tampoc no era un pluviometre oficial el de localitat nord-catalana deque va registrar-ne 1.000 en el mític aiguat de Sant Lluc de 1940 . Al País Valencià, Gandia (864) i Oliva (817) també tenen registres històrics en 24 hores.De fet, el tècnic de canvi climàtic del Meteocat assenyala algunes d'aquestes zones com les més propenses per repetir fenòmens com el temporal Daniel. Al nostre país, destaca l'en el triangle format les Salines, les Alberes i el Canigó -i en menor mesura la Vall de Camprodon-. També els, malgrat que en els recurrents aiguats d'Alcanar l'efecte palanca el provoca la serra del Montsià "L'episodi de Grècia no és fruit del canvi climàtic, però si l'", puntualitza Toni Barrera. Un fet que vincula a l'increment d'energia al sistema climàtic per l'causat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle.