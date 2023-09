El truc per conservar l'embotit tallat a la nevera sense que es faci malbé

Quant de temps és recomanable tenir els embotits tallats a la nevera?

L'és un dels aliments preferits dels catalans.és un dels principals exportadors de carn de la, amb un, i té una arrelada tradició de consum, sobretot en trobades en grup, servit a rodanxes en safates. En aquests casos, un dels problemes principals és com conservar-ne les restes: a la nevera, l'embotit tallat es deteriora ràpidament, però és difícil de detectar-ho i pot acabar per causar greus problemes de salut.Per posar-hi remei, hi ha una sèrie deque t'asseguren millorar l'esperança de vida de l'embotit tallat en bon estat. En aquest sentit, elo desón els productes més recomanats, però tots dos suposen una petjada ecològica important. Per aquest motiu, en un context d', les alternatives reutilitzables han començat a guanyar pes.Una de les opcions més exitoses del mercat són els. Permeten conservar lade l'embotit, sense trencar la cadena de fred i a més són altament: a banda de protegir a la nevera serveixen per, sense haver d'embrutar plats i el seu disseny permetper guanyar espai i ordre. Així i tot, els experts recomanen mantenir-los envasats als espais centrals de la nevera, on la temperatura és constant entre els 4° i els 8°.Els embotits són un dels productes que més costa de determinar sobre si estan en mal estat o encara són comestibles. Eldistingeix entre l'embotiti el. Respecte al primer, que comprenen el, lao el, assegura que poden estar-se a la nevera tallat de. En canvi, de cara al segon, com eo la, demana d'un consum més ràpid, dea la nevera. Tot i això, hi ha una alternativa: si es congela es pot aguantar d'

