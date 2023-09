Mostra el teu compromís amb Nació.

Els advocats catalans han reconegut aquest divendres cinc alcaldes de laper la seva defensa del català als seus ajuntaments. En concret, s'ha distingit amb el 17è Premi Agustí Juandó i Royo els batlles d'. Cal recordar que a l'abril, quatre dels cinc municipis premiats van ser jutjats per haver canviat el reglament municipal per tal de poder parlar el català en els plens. L'acte l'ha presidit la presidenta del Parlament,, i la consellera de Justícia,, que ha reconegut el "mal moment" del català en l'administració de Justícia.En el seu discurs, Erra ha lamentat que les dificultats que s'han trobat les cinc poblacions de la Catalunya Nord per fer efectiva una normativa que permetés parlar en català als plens "no és nova a Catalunya". "Són escenes que ens fan viure de nou lade la nostra llengua, tant per part de l'estat francès com per l'espanyol", ha reblat Erra. Els batlles homenatjats han destacat la importància de la seva acció i ho consideren un gest de "pluralitat i inclusió".De fet, el batlle de Portvendres,, ha anunciat una nova modificació de la normativa per tal que es pugui fer ús del català a la institució. Curiosament, Marty ha fet el seu discurs llegint un paper, ja que entén el català però no el parla. Qui també ha estat especialment crítica amb l'executiu francès i la justícia gal·la ha estat l'alcaldessa d'Els Banys i Palaldà que, a més, ha augurat que el govern d'vetarà la possibilitat que es pugui parlar català a les institucions europees. I és que els representants dels cinc municipis reconeguts han lamentat que la duresa de l'estat francès amb el català és comparable a la que exerceix espanyol.En unaplena a vessar d'advocats, Ubasart ha reconegut la "gran feina" que fan els lletrats en elen defensa de l'ús del català als jutjats. En aquest sentit, ha donat ple suport i ha assegurat que "tindran elal costat" per incrementar l'ús de la llengua que ha reconegut que està "en retrocés".En aquest sentit, Ubasart ha volgut recordar que hi ha diversos dictàmens dei també la Carta de Llengües Minoritàries aposta per la utilització d'aquestes llengües. "El camí que esteu obrint, no només ha de servir per a la Catalunya Nord, sinó també perquè, la, puguin fer servir les seves", ha remarcat. Tots els assistents han tingut un record per la lingüista morta recentment. "Ella deia que el futur de català depèn de nosaltres. Si som militants de la nostra llengua, el podrem preservar", ha conclòs Erra.