Quan Rajoy ja oferia una «amnistia» a Puigdemont

19 de octubre de 2017, portada del diario ABC:



Rajoy ofrece amnistía a cambio de elecciones legales.



Por hacer un poco de memoria. pic.twitter.com/lKToKsmJxB — Diego FS 🌿 (@DiegoFSRB) September 7, 2023

L'està al centre de les negociacions per a la investidura aja no tancar la porta a crear una nova llei en aquest sentit a canvi dels vots independentistes per mantenir-se a la, amb el seu soci deempenyent per intentar convèncer. Però l'expresident de lano és el primer cop que rep aquesta proposta, o almenys això és el que deia el diari ABC fa sis anys.ofereix 'amnistia' a canvi d'", titulava la primera pàgina d'un dels diaris més mediàtics de la dreta espanyola el 19 d'octubre de 2017. Al subtítol, es detallava que l'oferta del llavors president espanyol era suspendre l'aplicació de l'i que els líders del procés quedessin "políticament indemnes" si l'ara eurodiputat deno declarava la independència de Catalunya.El desenllaç ja és més que conegut. Finalment, aquesta presumpta oferta que desvelava l'ABC no es va complir. Una setmana després d'aquesta portada elaprovava laa i uns minuts després elratificava la suspensió de l'autonomia amb l'article 155 de la. Puigdemont acabaria marxant a l'exili i Rajoy perdria la presidència uns mesos després.El cas és, però, que sobre aquesta "amnistia" ningú es va posar les mans al cap. Ni el, que ara ho utilitza per denunciar les cessions de Sánchez envers l'independentisme, però qui tampoc parlava era la vella guàrdia del. Ara, però, quan la proposta s'emmarca en les negociacions per investir un president del seu partit, exdirigents comes posicionen en contra.