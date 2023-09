La Fiscalia es querella contra Luis Rubiales per agressió sexual a Jennifer Hermoso

Mostra el teu compromís amb Nació.

Lade l'ha presentat una querella contraper un delicte d'i un altre depel petó no consentit a la futbolista Jennifer Hermoso durant la celebració del. La querella es presenta després que la jugadora va comparèixer, acompanyada de la seva defensa, a la seu de lai va denunciar els fets. Hermoso també va dir que ella i el seu entorn han patit lai reiterada per part de Rubiales i el seu entorn perquè justifiqués el petó.La fiscaldemana que es prengui declaració a Rubiales com a investigat i a Hermoso com a víctima. També demana que es reculli informació de les autoritats australianes -els fets van tenir lloc a- sobre com està tipificat el delicte contra la llibertat sexual en el seu codi penal. La querella, de cinc pàgines, detalla els fets pels quals s'investiga Rubiales. Diu, concretament, que després de la victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial, Rubiales "fa un petó a la boca mentre agafa amb les dues mans a Jennifer Hermoso, sense el consentiment d'ella".Després dels fets, relata la fiscal, la jugadora i el seu entorn més proper va patir "una pressió constant i reiterada" per part de Rubiales i el seu entorn perquè ella justifiqués els fets públicament. Això va provocar una situació de pressió en contra del desenvolupament de la seva vida en pau, tranquil·litat i llibertat. La querella també ressalta que Hermoso no ha presentat denúncia a Austràlia.