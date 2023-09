Què és el «bento» i per què és una bona alternativa a la carmanyola?

La globalització té conseqüències positives i negatives per a la humanitat, però és indiscutible que l'accés a la pràctica totalitat de cultures és un privilegi. Art, coneixement, tradicions. Tot a l'abast de la mà. També estris totalment normals i quotidians a l'altra banda del globus, però que a Catalunya i al món occidental són desconeguts. És el cas del "".Tradicionalment, és unmolt comú a laque conté arròs o fideus (carbohidrats), peix, carn o tofu (proteïnes), i gyozes, edamame, kimtxi o wakame (verdures). Es tracta, llavors, d'un àpat saludable i equilibrat especialment dirigit als infants.Si bé, la utilitat principal per a la població occidental és el seu. La seva mida compacta i la seva compartimentació fan de lesuna opció a tenir en compte per substituir la carmanyola. Els seus compartiments s'apilen i s'ajusten de manera estanca uns sobre els altres. A més, els seus dissenys, estils, formes i decoracions les fan molt atractives.

Altres notícies que et poden interessar