Un macrooperatiu policial recupera 87 motos robades a l'Estat en una finca de Santa Maria de Palautordera

Un operatiu de la, amb la col·laboració delsi la(Vallès Oriental), ha permès recuperarrobades a l'Estat i que es trobavend'aquest municipi vallesà. Els vehicles eren en una. També van detenir dues persones, que estan acusades d'un delicte de receptació i també se'ls van intervenir una arma curta de foc i una de llarga d'aire comprimit.La investigació va començar al maig en conèixer que un, que cobreix la línia(França),(Marroc), duia una furgoneta amb. Als ports catalans i marroquí es van identificar aquestes motocicletes. La Guàrdia Civil apunta que la banda guardava els vehicles a, on treien les peces i preparaven l'enviament al Marroc. Un cop a destí tornaven a muntar les motos per vendre-les.En l'escorcoll del domicili, elva interposarper infraccions ambientals; la policia local, 9 per manca d'assegurança de nou vehicles que hi havia al lloc, i els Mossos van recuperar una furgoneta que havia estat denunciada per robatori. La Guàrdia Civil continua analitzant les motos trobades per identificar-les i retornar-les als seus propietaris.

