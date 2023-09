L'independentisme civil uneix forces per buscar la manera de desencallar el procés

Òmnium reivindica la transversalitat del Pacte

El Consell exigeix unitat als partits

Les principals entitats de l’independentisme i el sobiranisme civil han presentat aquest divendres el, impulsat per l’, eli la, i amb l’adhesió d’una quinzena d’entitats més. L’objectiu és trobar la manera de desencallar el procés i avançar cap a la independència. Els principals punts de l’acord signat passen per defensar la independència i el compromís amb l’1-O. Així, el Pacte reconeix la legalitat i la legitimitat de l’1-O i es compromet a “defensar-ne” el resultat. Alhora, també es conjura per treballar per “configurar les condicions necessàries per fer efectiu el proper i definitiu embat per fer efectiva la independència”.Els signants també refermen la voluntat de tornar a situar el dret a l’autodeterminació al centre del debat polític, fer treball en xarxa i promoure la mobilització social en defensa de la independència, els drets de la ciutadania catalana i contra la repressió. Està previst que aquest Pacte es reuneixi almenys dues vegades l’any per analitzar l’estat del moviment independentista, i els cops que calgui si és necessari, amb l’objectiu de trobar punts en comú entre tots els actors del moviment. Quan s’hagin de prendre decisions, s’establiran els mecanismes corresponents perquè aquestes siguin pel màxim consens. A partir d’ara, s’aniran definint els propers passos a seguir.La presidenta de l’ANC,, ha dit que el pacte és fruit d’un any de treball. El març es va convocar la Conferència del Moviment Civil Independentista, amb l’objectiu de dissenyar un “marc” on debatre i extreure una sèrie de conclusions que aglutinin aquestes entitats adherides. L’objectiu compartit és fer “efectiva” de la independència. “És un reflex del moviment civil, unit, amb l’objectiu de la independència. És un acord de país”, ha remarcat Feliu, que ha insistit que les entitats mantenen el compromís amb l’1-O i amb la mobilització ciutadana.El pacte està fet des de la “base” i la societat civil organitzada, pensat per treballar en xarxa, sense renunciar a les iniciatives i identitats pròpies de cada entitat que en forma part. El pacte té per objectiu d’aglutinar la societat civil organitzada per avançar en l’alliberament nacional. “Fins ara eren pactes impulsats pel Govern, però ara l’impulsa la societat civil”, ha afirmat. Feliu ha parlat de “canvi de paradigma” i “nova etapa del procés” per fer valdre la voluntat democràtica de l’1-O i “fer visible” la necessitat de fer efectiva la independència.És amb aquest objectiu que l’ANC ha convocat a la manifestació de l’11 de setembre. El pacte compta amb 5 entitats impulsores i 15 d’adherides. “S’ha fet un esforç de trobar el consens per poder sortir amb aquesta força abans de l’11 de setembre per fer visible la unitat d’objectiu”, ha dit Feliu. Es pretén que el pacte abraci la transversalitat de la societat. Per cloure la intervenció, la presidenta de l’ANC ha fet una crida a mobilitzar-se aquesta Diada en favor de la independència.La vicepresidenta d’Òmnium,, ha definit que aquest “nou instrument” ha de servir per treballar per la independència. Gay ha defensat el pluralisme i la transversalitat de l’independentisme i ha remarcat que les entitats aplegades en el pacte representen bona part del moviment, amb diverses posicions i sensibilitats. “Aquesta riquesa en el teixit associatiu i en les veus que representen el moviment independentista ha d’estar representada en com més espais millor”, ha dit. Òmnium tornarà a mobilitzar-se l’Onze de Setembre per reivindicar la llibertat de Catalunya des de la “transversalitat i la pluralitat”. Gay ha demanat que “tots” els independentistes surtin al carrer. “Quan actuem junts som més forts”, ha reblat., del Consell de la República, ha ressalta que les entitats “van a l’una” i això és positiu. “És un dia d’orgull, perquè és un dia d’èxit”, ha dit, i ha assegurat que el moviment civil ha fet “allò correcte”. “Ha estat una taula de veritat, no com altres taules”, ha afirmat, en referència a la taula de diàleg. L’acord, ha afirmat Vallverdú, permet “escurçar” les diferències entre entitats i deixar de banda individualismes per “concretar que és prioritari trobar la recepta per fer la independència”. “En aquest acord tothom s’hi pot reconèixer i ens ha permès dibuixar un 11-S que pel Consell marca un canvi de cicle”, ha reblat. La representant del Consell de la República ha exigit la unitat dels partits independentistes, vist que l’independentisme civil ho ha pogut fer. “Per sobre de tot allò que ens separa hi ha el que ens uneix: amor incondicional a Catalunya i la voluntat de ser independents”, ha reblat.El president de l’AMI,, ha ressaltat la feina prèvia per aconseguir aquesta fotografia unitària i ha dit que tothom és necessari per aconseguir els objectius del Pacte. Gaseni ha demanat que l’Onze de Setembre sigui un èxit per poder avançar cap a la independència. Per part de la Intersindical, el secretari generalha agraït també l’esforç de les entitats promotores i ha dit que en aquest nou cicle que s’obre també es crea una oportunitat per rellançar el moviment independentista després d’anys de desorientació estratègia.