Benvolguts @jaumecollboni @ernestmaragall @xaviertrias us informem que la plaça dedicada al creador de l’@Estelada a Barcelona, segueix sense placa des de l’any 2018. pic.twitter.com/cJ8ghOpsgY — Fundacio Reeixida (@reeixida) September 8, 2023

evita restituir la placa dedicada al creador de l'estelada des de l'any 2018. Això és el que assegura la, que aquest divendres ha anunciat que presentarà una reclamació a l'Ajuntament per instaurar de nou el record a la placeta de, considerat el dissenyador de la bandera independentista.La mateixa associació, dedicada a la memòria nacional i que compta amb el suport del Govern, ha denunciat que el consistori municipal encara no ha fet cap tràmit per la restitució de la placa i que les instàncies del districte dei delencara no han donat cap resposta a la problemàtica. "Només hem rebut una resposta automàtica de justificant de rebut indicant que ja s'ho mirarien", asseguren des de la fundació.Situada a la cruïlla del carreramb el passeig, la placa va desaparèixer després que es tiressin a terra els antics "jutjats nous" de Barcelona, i on ara hi ha un solar. El record al creador de l'estelada va ser instal·lat el 2013, després que s'aprovés cinc anys abans durant el mandat de. Però aquest reconeixement ja tenia el compromís verbal deel 1985, tot i que mai es va arribar a executar.Ballester i Camps (Barcelona, 1872 - El Masnou 1938) va ser un militant nacionalista català considera el dissenyador i difusor de l'estelada. Després de viure la independència deel 1898 passa a viure al Masnou, on connecta amb el catalanisme. Al llarg de la seva vida destacà per ser cap de, donar suport a l'dei ser el darrer president d'. Va perdre la vida poc abans de l'ocupació franquista de Catalunya.