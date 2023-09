Moren una cinquantena de civils en un atac islàmic a Mali

Almenys 49 civils han mort arran de l'atac islamita d'un grup de militants islamistes contra un vaixell al nord-est de Mali. En un comunicat, el govern interí assegura que l'atac s'ha gestat per part del Grup de Suport per l'Islam i els Musulmans (), una branca de l'organització, que hores després ha reivindicat l'atac.Els islamistes han atacat el vaixell, que transportava els civils entre les ciutats de Gao i Mopti pel riu Níger, al centre del país. Segonsl'objectiu han estat tres motors de la nauTambé han atacat una de les infraestructures de les Forces Armades, amb 15 militars morts.Com a resposta, el govern interí ha executat una contraofensiva, on han mort una cinquantena de militants. Ha decretat. D'ençà d'uns anys, Mali, com altres països del Sahel, han registrat un augment d'ofensives islamistes, tant de la filial d'Al-Qaeda com de la d'Estat Islàmic, que han provocat el desplaçament de milers de persones.

