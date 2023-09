Foment i Barcelona Oberta no volen desfer l'eix verd de Consell de Cent tot i la resolució judicial

Barcelona Oberta i Foment, les dues confederacions d'empresaris i eixos comercials que van denunciar l'eix verd de Consell de Cent i a qui un jutjat contenciós-administratiu de Barcelona ha donat ara la raó, no tenen la voluntat de revertir les obres i tornar a l'escenari anterior. Així ho han expressat aquest divendres el president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, el secretari general de Foment del Treball, David Tornos, i l'advocat José Soria, en una roda de premsa en què han defensat que aquesta situació "no la resolen els paletes, s'ha de resoldre amb diàleg".



Tot, l'endemà que la magistrada del jutjat contenciós administratiu número 5 de Barcelona hagi estimat el recurs interposat per les entitats contra la pacificació de la via i hagi ordenat desfer el projecte per motius de forma, en considerar que per tirar-lo endavant s'havia d'aprovar una modificació urbanística del Pla General Metropolità (PGM) i no només un projecte d'obres ordinari. D'aquesta manera, ha donat la raó a Barcelona Oberta, la Unió d'Eixos Comercials i Turístics, i condemna el consistori "a retornar les actuacions en l'estat que es trobaven amb anterioritat a la seva aprovació". L'Ajuntament va al·legar al jutjat que s'emparava en les competències municipals per modular la intensitat d'usos.

Eix verd sense informe ambiental

Per la seva banda, l'exalcaldessaha defensat en una entrevista a Els Matins de TV3 que està "" que el procediment per dur a terme el projecte urbanístic ha estat correcte i s'ha mostrat convençuda que l'Ajuntament guanyarà el. "El nostre govern ha tingut una", ha valorat en una altra entrevista a Catalunya Ràdio. Al seu torn, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic,, ha defensat aquest divendres l’eix verd de Consell de Cent i ha constatat que el futur passa per “”.D'altra banda, el magistrat també ha donat la raó aen el sentit que no consta cap informe o memòria sobre possibles alternatives de mobilitat ni altres estudis econòmics, socials o ambientals realitzats. També ha sentenciat que les obres no es podien adjudicar dsense un informe que ho fonamentés, ja que l'Ajuntament va dividir el projecte en, que es van subdividir en diversos trams fins a donar lloc a 20 projectes executius d'obres. En aquest sentit, la llei impedeix dfragmentar les obres excepte quan hi hagi un informe independent previ que ho justifiqui.