Detingut un veí de Lloret de Mar per publicar instruccions per crear armes i atacar grups ideològics, ètnics i LGTBIQ+

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns un veí de Lloret de Mar per un delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques, un lleu de furt i un de tinença il·lícita d'armes. L'home mostrava armes de foc a Internet i publicava instruccions per fabricar-les amb tecnologia d'impressió 3D per atacar col·lectius ètnics, ideològics o LGTBIQ+.



La investigació es va iniciar l’any 2022 per uns fets que s'haurien produït des del 2021, quan membres del consistori van denunciar la sostracció d'un cartell de la regidoria d'Igualtat i l'aparició d'un vídeo a les xarxes socials amb contingut que podria ser amenaçant. Els agents van identificar l’autor dels fets, el qual emprava diversos perfils a les xarxes socials per no ser descobert. Des d'allà, exhibia un discurs d’odi i amenaçant amb motivacions LGTB-fòbiques, racistes i ideològiques d'extrema dreta.

A l’entrada i l'escorcoll del domicili es van localitzar unaamb munició,, una impressora 3D, la placa sostreta a la regidoria d’Igualtat i diversacom ara banderes, adhesius, cartells i pancartes. Segons la policia, el detingut té les habilitats i coneixements necessaris, així com l'accés a material per poder fabricar armes de foc amb tecnologia 3D.La investigació continua oberta i no es descarta obtenir noves proves o indicis un cop s’analitzin tots els objectes recuperats a l’interior del domicili, així com de l’anàlisi dels textos i escrits sobre els quals fonamentava la seva activitat delictiva. El detingut, de, va passar a disposició judicial alnúmero 2 aquest dimarts.

