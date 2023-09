El nom propi de l'estiu i president suspès de la, ha estat obligat per un jutjat de València aper a les tres filles després que hagi gaudit d'undes que va arribar al capdavant de l'òrgan rector del futbol a l'Estat. Així ho ha avançat El Periódico, que detalla que Rubiales va passarI és que després del primer any com a president de la RFEF, el 2019, va duplicar els seus ingressos, i va tornar a repetir els resultats el 2020, passant a percebreque en la seva estrena a la presidència. En aquest context, l'exdona del dirigent va demanar la revisió de la pensió als tribunals i. Segons afirma el mitjà esmentat, la pensió final ha quedat en la meitat del que demanava l'exdona.Cal recordar que Rubiales va optar per involucrar les filles en l'i les va voler convertir en una arma política quan els va voler donari "la veritable igualtat". Rubiales s'ha quedat sol, després que la RFEF se n'hagi desmarcat definitivament i hagi demanat disculpes per les seves actuacions, a l'espera d'una resolució delque ha de determinar si pot tornar a ocupar la presidència de l'organisme quan acabi la suspensió de la FIFA o si queda inhabilitat.

