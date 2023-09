El pregó de la Festa Major de Tremp acaba amb ensurt

📹 #Vídeo Ensurt amb el coet anunciador de la Festa Major de Tremp, que com és tradició, es llença a l'aire al finalitzar el pregó. Ha topat amb el sostre i ha explotat al balcó, provocant dos ferits lleus #pallars pic.twitter.com/FuBX2TwddR — Pallars Digital (@pallarsdigital) September 7, 2023

Bona Festa Major a totes les trempolines i trempolins!!!

Una Festa atractiva, participativa i inclusiva; de tots i per tots



Demostrem que som una Ciutat alegre i festiva!



Tots bé♥️ https://t.co/IZPl6Nnp1k — Sílvia Romero Galera (@silviaromerog) September 7, 2023



ha tingut un. El, que tradicionalment es llença en finalitzar el, ha topat accidentalment contra el sostre i, just on es trobava la comitiva local formada pels regidors i personalitats del municipi, així com pels membres de la cooperativa, encarregats enguany de fer el pregó.Després d'uns primers instants de dubtes entre el nombrós públic present a la plaça i que ha presenciat l'escena, ràpidament s'ha avisat a l'ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (), que ha arribat a la plaça de la Creu en pocs minuts. Sortosament,i només s'han hagut de lamentar, amb talls a les cames a conseqüència de l'explosió, segons ha informat el SEM.L'alcaldessa de Tremp,, s'ha expressat a través de les xarxes socials, al seu perfil de X (abans Twitter). Amb un cor i un "" ha volgut deixar clar que totes les persones que estaven al balcó es troben en bones condicions i que ningú ha tingut cap ferida de consideració.Més enllà d'aquest incident, els membres d'Alba Jussà han protagonitzat unmolt ben rebut entre la població, que ha respost amb llargs aplaudiments. La, recordem, s'ha iniciat aquest dijous i s'allargarà fins a l'11 de setembre amb més d'una cinquantena d'activitats per a tots els gustos.