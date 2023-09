La troballa d'un nou cadàver augmenta a quatre els morts pel temporal a Grècia

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Els serveis d'emergència han localitzat el cos sense vida d'un home al municipi grec de, al centre del país, víctima del temporal que ha sacsejat la zona en aquests últims dies, amb el qual laLa quarta víctima ha estat localitzada en un rierol, segons han informat els Bombers. En les xarxes socials d'aquest organisme i dels serveis de Protecció Civil i de la Policia se succeeixen els, fins al punt que la mobilitat continua sent limitada en les àrees més castigades.Les autoritats busquen, a més a més, tres persones que continuen desaparegudes, sense abaixar la guàrdia perquè el temporal no ha passat. El servei nacional de meteorologia ha pronosticaten diferents zones que van des de Tessàlia fins a parts del centre i el sud del territori, així com a les illes Espòrades i en la d'Eubea.El primer ministre grec,, ha anul·lat una visita que tenia previst fer aquest cap de setmana a Salònica per centrar-se a donar resposta a l'emergència que s'ha acarnissat especialment amb la zona central del país i amb localitats com Volos, segons fonts del govern citades pel diari Kathimerini.El vicepresident de la Comissió Europea,, de nacionalitat grega, ha confirmat que l'executiu comunitari està en "estret contacte" amb les autoritats locals per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de les zones afectades. Grècia ja va recórrer al mecanisme de protecció civil comunitari per respondre a la