L'educació emocional en l'era TikTok: el «mindfulness» culpa l'individu

Els TikTok d’hàbits culpabilitzen l’individu?

L’autoconeixement: entre l’individualisme de les xarxes a la col·lectivitat de fer xarxa

“Des que faigtinc molta més claredat mental. La meva llibreta em fa de psicòleg”. Aquest és el consell per prendre millors decisions de l, un youtuber que penja vídeos sobre. "Escolta la teva intuïció, veu els errors com a aprenentatges, no et comparis deixa’t canviar d’idea". Aquestes són les recomanacions per ser més feliç de la, unaa la catalana. Un fa minimalisme, l’altra, jardineria. Però tots dos formen part del ventall de productes sobreen català, en auge des de fa uns mesos i arrossegats per l’onada de comptes sobre autoconeixement que hi ha a les xarxes des de la pandèmia.El confinament del 2020 va reforçar la vinculació amb la. Així ho assegura el darrer Baròmetre sobre la religiositat i la gestió de la seva diversitat a Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2020). Unes considera com una, una tendència que contrasta amb la religiositat: d’aquests, més de la meitat no se senten religiosos. La xifra es replica a, on un 60% dels menors de 38 anys es declaren aconfessionals, segons l’informe de laïcitat de lapublicat el passat març.Des delssobre bons hàbits a les: el contingut digital s’ha consolidat com laals rituals associats a l'espiritualitat sense la institució de la religiositat, però també plantejasobre l’, lai lasorgida de gestionar lesdes d’un punt de vista instrumental."Hi ha un boom molt gros de contingut al voltant de l’i el creixement personal", manifesta el realitzador audiovisual i expert en els submons d’internet,. Això ha permès el naixement de figures com Dr. K , un psicòleg que, a través del seu canal de Twitch, fa consultes en directe i comparteix contingut sobre li lesper reforçar la salut mental.També s’han estimulat els continguts sobre elenfocat al cos i el mindfulness. Des de consells pera les, passant pels coaches financers . “afegeix Lloreta, que ho vincula amb el moviment d’incertesa postpandèmica: “La desconfiança creixent en el sistema científic i polític ha generat unaa buscar refugi des de l’: s’identifiquen amb aquests creadors per escapar”.“Emocionalment, vivim un període difícil de gestionar”, coincideix la sociòloga, professora a la. Considera que aquest tipus de missatge recrea la fal·làcia que si les coses no surten bé. “En aquest tipus de contingut hi ha una espiritualitat de no-intervenció que va molt bé per l’individualisme, però fa recaure-li tot el pes de la culpa”. Per la sociòloga, això genera unaentre els que triomfen respecte als que no: “Fem un mal individual d’una cosa que és estructural”.El triomf d’aquest tipus de missatge en esferes digitals, sobretot entre els joves, en part ha arrelat per la manca d’educació emocional, tant en elscom els de. "Ens ensenyen a ser persones productives, a saber identificar què ens agrada i a millorar les nostres habilitats, però no ens ajuden ai les nostres", afirma Ana, una de les creadores delun espai d’autoconeixement organitzat per joves que aquest cap de setmana celebra la cinquena edició.Des de fa tres anys, aquesta iniciativa genera un espai per conrear diverses tècniques i disciplines. L’objectiu és identificar l’l i de, emocional, al servei de connectar amb el cos i les emocions., analitza Rubió. Si, d'una banda, admet que l’autoconeixement requereix, per l’altra assevera que l. “La gent que ve agraeix molt tenir un espai social on estar centrades en elles mateixes, però podent-se sentir part d’un grup”, reivindica.Aquest tipus de tallers no són nous, però com a coordinadores busquen unaque vulguin treballar ser conscients. No són les úniques. A Barcelona han sorgit propostes similars com Joves Desperts o Urban Playa. “Ens agrada tenir un espai amb gent que estigui en un moment vital similar per poder-nos obrir i compartir-ho”, valora Rubió sobre aquest auge.Per Cantó, aquest matís entre apropament entre xarxes i xarxa és vital per no acabar amb un sentiment de: “L’estil de TikTok prioritza les consignes sense arguments ni reflexió. No expliquen un bé més alt, ésper aconseguir un objectiu: serindividualment. A curt termini pot funcionar, però a la llarga generen més frustració i buidor”.Una frustració que, a vegades pot arribar a. Per exemple, amb la conspiritualitat, que relaciona la conspiració amb l’espiritualitat. Un risc que va evidenciar-se durant el 2020. Grups d’extrema dreta i creadors de contingut de meditació van aplegar-se en unaen contra de les mascaretes. Una curiositat que explica els grisos de la realitat postpandèmica.