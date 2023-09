El Suprem decidirà si tomba els indults dels presos el dia 14

Mostra el teu compromís amb Nació.

El Tribunal Suprem (, la setmana vinent, segons ha avançat l’Ara i ha confirmat. Serà poc després de la Diada i en plena negociació per a la investidura del president del govern espanyol en funcions,. La sala contenciosa-administrativa, encarregada d’analitzar la mesura de gràcia de l'executiu estatal,i fonamentada. La decisió que prengui encara es podrà recórrer al Tribunal Constitucional (), controlat per una majoria progressista.La decisió sobre els recursos interposats per la dreta i la ultradreta arriba quan han passatLa mesura, fruit de la taula de diàleg i de la pressió europea, va permetre alliberar els nou presos independentistes i els va eliminar la pena de presó. Els va mantenir, però, la d’, que els impedeix encara avui dia presentar-se a les eleccions, en aquells casos en què encara no s’ha extingit la pena.El criteri que va utilitzar el govern espanyol per justificar els indults va ser el d’i per. Van ser uns indults parcials, amb la finalitat d’alliberar els presos i rebaixar la tensió amb l’independentisme. Els indults són discrecionals i s’atorguen per criteris polítics. El Suprem no pot entrar a valorar aquests criteris, sinó que s’haurà de limitar a dir si la tramitació administrativa està ben feta.