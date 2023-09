El Govern entrega la Medalla d'Or a Marta Pessarrodona, Eliseu Climent i Maria del Mar Bonet

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

L'escriptora, l'activista cultural i editori l'artistahan rebut aquest dijous al vespre en un acte institucional a la plaça Margarida Xirgu la Medalla d’Or de la Generalitat 2023 pel seu compromís amb la llengua i la cultura catalanes. L'acte ha començat amb la hissada de la senyera per part de la formació de la Guàrdia d’Honors del Cos ded’Esquadra, la unitat que representa la policia en els actes més solemnes del nostre país, i la interpretació d’El cant de la Senyera, a càrrec dels grups dedel barri d'Hostafrancs i elde Sarrià, amb l’objectiu de fer valdre el talent de músics de la ciutat.El guardó reconeix enguany tots els accents de la llengua catalana i els referents que han permès que el català tingui el seu estatus en àmbits com les arts, la música, la literatura, el món editorial o l’activisme. Dels premiats, Aragonès ha destacat que són