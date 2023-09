El temps d'aquest divendres: torna la calor amb la mirada posada en la Diada

Els pròxims dies gaudirem de temps estiuenc, també durant la Diada. Tots els detalls de la predicció per aquesta tarda, demà i el pont de l'1 de setembre en format vídeo: 👇https://t.co/c3EVVxKr6W — Meteocat (@meteocat) September 7, 2023



Quin temps farà per la Diada?

Durant el matí, tindrem un dia que, en línies generals, serà assolellat, però amb la presència de núvols als dos extrems del litoral a primera hora, que podrien deixar. La temperatura mínima durant el matí, això sí, serà una mica més baixa que la de dijous i a la tarda esperem de nou aquestsalts que poden deixar a estones el cel mig ennuvolat. A més a més, tindrem núvols a estones a punts de muntanya, però sense precipitacions.Novament, de cara al vespre, podran tornar els núvols baixos als dos extrems del litoral, segons la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya ().. En general, la temperatura de la pròxima jornada serà una mica més alta, sobretot al prelitoral i al Pirineu, on anirà marxant la pols en suspensió que enterbolia el cel. Així doncs, fins dissabte tindrem el blau i una millor visibilitat, amb alguns núvols alts a l'oest, i núvols d'evolució poc importants. Sense pluja en aquesta zona o, com a molt, algunD'aquesta manera, divendres predominarà el sol, tot i que lleugerament enterbolit, i serà l'avantsala d'unesLa calor serà més notable al migdia i tindrem matinades fresques a l'interior. Els registres, sobretot, pujaran de nou de forma lleugera durant el cap de setmana, i aquest temps estiuenc que ens acompanya ho farà fins a la Diada.Tant dissabte com diumenge tindrem bon temps. És possible, no obstant això, que dissabte caigui algun plugim molt aïllat a la zona del Delta i dilluns els núvols potser seran una mica més abundants, però seran alts i sense precipitació. La temperatura podria baixar una mica i

