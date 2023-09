L'Ajuntament perd la subhasta del manuscrit de «Barcelona» de Freddie Mercury

La casa de subhastes londinencaha venut aquest dijous per 57.150 lliures esterlines (66.647,33 euros) un lot que contenia el manuscrit de la cançóelaborat pel cantant del grup, el difunt, amb motiu delsque la capital catalana va acollir el 1992.L'Ajuntament barceloní optava a aconseguir el lot, però finalment no l'ha pogut adquirir perquè la quantitat que se n'ha pagat ha superat amb escreix el preu fixat d'acord amb els informes deelaborats pel consistori, que era de 30.000 euros.El lot, el 260 de la subhasta que ha fet avui la casa londinenca, consistia enmusicals manuscrits de Freddie Mercury, entre els quals l'esmentada lletra manuscrita de la cançó Barcelona, que havia de cantar ambals Jocs Olímpics.Els 30.000 euros de topall determinats per l'Ajuntament, unes 26.000 lliures, s'havien fixat sobre la base dels informes de taxació pública que han determinat el valor d'aquestes peces "per la", segons han informat fonts del consistori.

