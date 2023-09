Que hace Agustin51 llorando por tener que hacer un examen de catalán que aprobaría hasta un niño de 9 años? No estará nervioso porque se le acaba el chollo y se ve volviendo a tributar en España no? Lloro pic.twitter.com/yJfrFEUZfK — Tage (@Tagelca) September 7, 2023

La decisió del govern d'd' obligar a acreditar un nivell mínim de català als seus residents que siguin de l'estranger es pot entomar de moltes maneres. Es pot entendre com una bona mesura per defensar la llengua oficial del país, i qui hi visqui i no la conegui es mostri receptiu a aprendre-la per integrar-se - com van fer el Rubius i The Grefg -, però també es pot afrontar des de laAixò vindria a ser el que ha fet un altre streamer,, que ha esclatat contra la decisió de l'executiu andorrà. En un dels seus directes, el creador de contingut andalús explicava visiblement indignat que fa cinc anys que viu al país pirinenc -on assegura que ja té muntada una vida amb els seus amics i família- i que mai se li ha demanat res més enllà d'algun control mèdic i que no tingués cap antecedent penal. "", assegurava."Ara, però, d'un dia per un altre apareix el govern i em diu que he de tenir un nivell mínim de català;", ha sentenciat l'streamer que, davant la sortida de to, també ha remarcat que té "tot el respecte per al català i per als andorrans". "Però empatitzeu amb mi", ha demanat. Agustin51 és un dels molts creadors de contingut de l'Estat que han marxat a Andorra amb el pretext de pagar menys impostos.La realitat és que, més enllà del drama d'aquest streamer, la mesura que ha pres el govern andorrà no hauria de ser cap maldecap per una persona mínimament capaç de saber llegir i escriure. I és que realment es demanarà un nivell molt bàsic i inicial, inferior a un, i que es podrà aconseguir amb un

