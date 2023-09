Cas Jubany: el jutge ordena proves «més avançades» de l'ADN dels sospitosos

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El jutjat de primera instància número 2 de Sabadell, que instrueix el cas de la mort d’, ha ordenat noves proves per esclarir la mort de la jove bibliotecària. Demana comparar les mostres del jersei de Jubany amb l’ADN dels dos investigats,, “amb metodologies i tècniques més avançades” de les que s’han utilitzat fins ara.Ho sol·licita a l’Institut de Ciències Forenses de la Universitat de Santiago de Compostela amb l’objectiu que la seqüència d’ADN de les mostres del jersei sigui “més amplia i afinada”. A la mateixa interlocutòria, el jutge també acorda demanar a la policia científica de la policia espanyola que investigui si hi ha rastres biològics als anònims que va rebre Jubany.Fa tres mesos, un informe del laboratori científic de la Policia Nacional va determinar que l’ADN trobat al jersei d’Helena Jubany, morta el 2001, no coincidia amb el de Santi Laiglesia. Mesos abans, una altra anàlisi també havia determinat que les mostres no eren coincidents amb l’ADN de Xavi Jiménez. Amb tot, el jutge va constatar altres indicis que apunten sobre la seva presumpta responsabilitat. En el cas de Jiménez, el magistrat va apuntar que hi havia indicis sobre la seva presumpta participació en l’enviament dels anònims “tant pel que fa al contingut com als trets lingüístics”.Ara, a la interlocutòria emesa aquest dijous, el jutge apunta que a les últimes proves demanades no s’ha detectat material genètic d’origen femení aliè a la víctima el qual pogués ser susceptible de ser valorat. Ho constaten dos informes de l’Institut de Toxicologia i Ciències Forenses i de la policia científica.Així les coses, aquesta setmana l’acusació particular -exercida per la família de Jubany- han presentat al·legacions i han demanat noves proves, entre les quals hi ha la comparativa de mostres del jersei amb els ADN dels dos investigats. La família ha aportat l’informe d’una catedràtica de la UB experta en genètica que conclou quepoden ser descartats, motiu pel qual el jutge accepta tirar endavant aquesta nova prova.Al mateix temps, la família reclama que s’analitzi si els anònims tenen restes d’ADN, fet que el jutge considera “útil, pertinent i necessari”.”, ressalta.