Bayona, Erice i «20.000 espècies d'abelles», preseleccionades als Oscar

20.000 espècies d'abelles, David contra Goliat

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Un altre català es dirigeix cap als premis més importants de la indústria del cinema, els. Es tracta del barceloní, que amb el seu film La societat de la neu ha estat un delsper l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques, la número 96, en la categoria de Millor Pel·lícula Internacional. Les altres dues preseleccionades són Tancar els ulls, de, i 20.000 espècies d'abelles, d'L'actriu, la productora, i el director i guionista, membres de l'Acadèmia de Hollywood i de l'Acadèmia de Cinema d'Espanya, han estat els encarregats de fer l'anunci, acompanyats pel president de l'Acadèmiai la notària. El pròximen els premis de l'Acadèmia de Hollywood, que tindran lloc al Dolby Theatre de Los Angeles el pròxim 10 de març.Bayona ha defensat la seva cinta recordant que, en cas de sortir finalment triada. "Ells es deixen la pell, els encanta la pel·lícula i ens sentim molt afortunats per això. Netflix aposta fort pel film i està esperant si sortim escollits per donar-li el màxim de suport: sap el que fan, han guanyat l'Oscar a millor cinta estrangera diversos anys i estan desitjant ser aquí amb nosaltres", ha explicat a la premsa després de conèixer la seva preselecció.Bayona ha insistit en la importància d'"anar pas a pas", si bé ha celebrat el reconeixement dels acadèmics. "Van ser els primers a veure-la i em feia por perquè els temps eren molt justos, estàvem acabant la pel·lícula mentre l'ensenyàvem", ha explicat, tot just després de celebrar que-i set sense rodar a l'Estat-.Amb una cinta basada en el relat de, Bayona ha apuntat que va tenir una "reacció immediata" en llegir el llibre. "Els supervivents necessitaven una altra pel·lícula perquè no s'havia comptat amb tots els seus protagonistes: aquí", ha apuntat.Per part seva, l'actorha defensat la pel·lícula Tancar els ulls de Víctor Erice, també preseleccionada, afirmant que. Malgrat que el director no ha pogut ser present, Coronado ha explicat que en comunicar-li la notícia s'ha mostrat "ple d'emoció i de goig", una sensació similar a la seva. "Per a mi és tot un orgull i una responsabilitat ser aquí i estic feliç per tenir una joia entre les mans que es pot passejar arreu del món i s'està demanant des de tots els llocs", ha remarcat l'actor, que"Ser a Hollywood no és la meva meta, el més important és que es vegi com a més llocs millor i la pel·lícula es promociona sola perquè és una història que ens toca a tots els éssers humans i que s'entendrà molt bé", ha afirmat l'intèrpret. De fet,L'actor ha conclòs que a ell el que veritablement li agrada és "compartir aquests moments amb tothom. Vull continuar treballant en aquest meravellós ofici que estimo i on més m'agrada és a la meva terra, que és el que millor conec, i el meu idioma, que és el que més domino. Arribar a altres llars sempre t'enorgulleix i et dona alegria, però no és el meu objectiu".Quant a la cineasta Estibaliz Urresola, la pel·lícula de la qual 20.000 espècies d'abelles va rebre uni un altre a la Berlinale (a la millor interpretació per a la petita Sofía Otero, de 10 anys), ha reconegut que intentava "no posar massa il·lusió" en aquesta preselecció perquè "hi havia títols molt potents". Urresola ha afegit que "tot el que li passa a la pel·lícula està venint com ao pronòstic que poguéssim tenir".Preguntada referent a si se sent com David contra Goliat enfront dels altres candidats, ha apuntat sentir-se "impressionada pel pes dels noms". I"Estic expectant, però també sé que es pot no passar a la fase final: en aquesta indústria has transitat tants recorreguts fins a arribar aquí que a vegades hi haurà uns sí i uns altres no", ha assenyalat.Sobre els punts forts de 20.000 espècies d'abelles ha explicat "imaginar-se" que els acadèmics han valorat que, té un llarg recorregut des de la seva estrena en festivals el mes de febrer i que ha rebut un "gran suport" a les sales on s'ha mostrat. "A banda de tenir unes actrius a les quals no em canso de donar les gràcies i que fan que el film vibri d'una forma molt especial", ha incidit.