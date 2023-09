La Fiscalia manté l'independentisme classificat com a terrorisme

Mostra el teu compromís amb Nació.

Laha presentat aquest dijous la seva memòria anual. En aquest extens document, de més de quasi 1.500 pàgines, es detalla l'actuació del ministeri fiscal els darrers anys. En aquesta memòria, la Fiscalia manté l'independentisme català classificat com a. De fet, parla d'un suposat "", que equipara ai els, i que els darrers anys hauria participat ena Espanya. La majoria fan referència a incitació a l'odi (11), seguit de desobediència (8) o danys a empreses privades (3).La Fiscalia sí que detecta una disminució de les accions de sabotatge per un suposat "" de la militància i a la falta de fets rellevants que actuïn com a revulsiu per a la convocatòria de grans manifestacions o campanyes d'accions. Alhora, sosté que aquests suposats grups violents han "perdut la iniciativa" gràcies a l'acció de la justícia, que ha obligat a centrar l'activitat d'aquests sectors. "La mobilització en resposta als processos judicials centra la major quantitat de recursos a aquests col·lectius, amb campanyes de pintades o a les xarxes socials", diu la memòria.És rellevant que l'independentisme continuï al capítol de terrorisme, segons la Fiscalia, perquè l'Audiència Nacional té pendent d'obrir judici oral contra 12 membres delsen l'anomenada operació Judes, i perquè també investigaper aquest delicte. Les defenses intenten que caigui aquesta acusació i el cas es traslladi a Barcelona.Destaca també que, pel ministeri fiscal, aquest suposat moviment independentisme violent forma part del "terrorisme nacional", i es troba al nivell d'ETA, organització dissolta ja fa anys. El ministeri fiscal, però, detecta una trentena d'actuacions violentes que hi estan vinculades, entre les quals inclou la(5) o l'enaltiment del terrorisme (13).