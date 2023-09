Només un de cada quatre espanyols creu que l'Estat gasta poc en despesa militar

Sopa de dades NEWSLETTER SETMANAL Les xifres, gràfics i mapes imprescindibles per comprendre l'actualitat, de forma tan rigorosa com amena Subscriu-t'hi

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

La necessitat d'de l'Estat defensada pel govern espanyol sembla que té poc suport social. Escassamenta les polítiques de defensa, segons una enquesta sobre política fiscal publicada aquest dijous pel. En canvi, un 40% afirma que es gasta allò necessari i més del 30% opina que la quantitat és ja excessiva. Per tant,Si s'observa per electorats,veuen insuficient la despesa actual (62%). Entre els votants del, ho defensen un 42% i, entre els del, només un 10% (una ajustada majoria dels socialistes veu adequada la quantitat actual). Els electors dei de l', en canvi, creuen majoritàriament que la despesa militar actual és excessiva.aposta per incrementar-la fins a adequar-se a l', tot i que aquesta xifra ja es podria haver assolit, segons com es compti De fet, aquesta partida és la que genera més divisió entre els enquestats. En la resta d'àrees, majoritàriament es creu que s'hi dediquen pocs recursos. Especialment en la de(84%),(76%),(73%),(72%), medi ambient (69%), dependència (68%), justícia (59%) i(58%). En canvi, el pressupost actual es considera adequat per a, obres públiques oPel que fa a les polítiques fiscals, davant la dicotomia entre millorar els serveis públics encara que calguio pagar-ne menys encara que això comporti empitjorar els serveis públics els enquestats pel CIS es posicionen lleugerament a favor de la primera opció. I en concret, estan molt més a favor deque, com l', depenguin de la renda personal, que no pas d'indirectes que, com l', tothom paga igual. Els primers són preferits pel 71% de ciutadans i els segons, només pel 24%.Malgrat tot, la recaptació fiscal no està ben valorada, ja que un un 77% afirma que els impostos, en el sentit que no paga qui més té. En part això es deu a que un 37% afirma que hi haa l'Estat i un 52% més, que n'hi ha força. La meitat d'enquestats, de fet, creu quealguna cosa i l'administració ja hi compta i un 68% assegura que, si no s'evadeix més, és per por a ser enxampat.En aquesta línia, gairebé la meitat dels enquestats opina que la societatdel que es paga en impostos i un 59% creu que ell, en concret,de l'administració. Així i tot, tan sols un 38% afirma que, a l'Estat, es paguen molts impostos un 31% pensa quea la d'altres països més avançats d'Europa.