El president del Suprem urgeix a defugir l'interès partidista i renovar el CGPJ

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El president delen funcions,, ha centrat el discurs d'obertura de l'any judicial en la denúncia de la situació de la justícia per la manca de renovació del(CGPJ). Marín ha instat les formacions polítiques amb representació parlamentària a assolir un acord amb "urgència".Fa un any ja ho va exigir el seu predecessor,, que va dimitir per tractar de forçar-ho sense èxit. En l'acte que té lloc anualment al Suprem presidit el rei Felip VI, Marín ha reclamat que es respecti la independència judicial i ha argumentat que per garantir-la cal que hi hagi "un veritable compromís democràtic de cooperació lleial entre els diferents actors polítics"."Les altes responsabilitats que el poble sobirà els ha confiat estan per sobre dels interessos partidaris", ha dit. Marín ha remarcat que el CGPJ -que té el mandat esgotat des de fa gairebé cinc anys- té com a "missió fonamental vetllar per la independència dels jutges" i no procedir a la seva renovació "no deixa de ser una manera de retallar la plenitud d'aquesta independència".Marín ha demanat, a més, que un cop es desbloquegi la situació del CGPJ els actors polítics "no caiguin en la temptació d'aprofitar l'ocasió per obtenir avantatges polítics". El president del Suprem ha avisat que "es faria un mal servei a la democràcia si es deixés passar l'oportunitat de despolitització i de concertació" dels nomenaments que hagi de fer el CGPJ.Marín ha advertit que l'alt tribunal està en una situació "desoladora" amb 23 vacants de magistrats i ha subratllat que mantenir-lo en una "situació crítica, gairebé de respiració assistida" també ataca la independència judicial i perjudica la ciutadania."La designació de nous magistrats del Tribunal Suprem és urgent, sí, però no s'ha de fer de forma precipitada, sinó amb prudència i reflexió". Marín no ha fet menció en el discurs al debat sobre l'amnistia que reclamen els partits independentistes per investir el líder socialista, Pedro Sánchez.El fiscal general de l'Estat,, també ha obviat l'amnistia en el seu discurs. Prèviament, en un comunicat emès al matí, l'li havia retret "el silenci" que manté davant la "gravetat" del que planteja l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.En la seva intervenció, García Ortiz ha defensat el paper de laamb la llei del 'només sí és sí' enfocat a "establir criteris uniformes d'actuació respecte de les revisions de sentències fermes". També ha argumentat que cal "una reforma estructural del sistema judicial" perquè tingui més "agilitat i eficàcia".