Venècia posa fre al turisme: farà pagar per les visites d'un sol dia

El debat sobre ela les grans ciutats ha crescut en els últims anys i es viu ben de prop, per exemple, a. Un altre cas similar és el de, que ha pres una mesura històrica per posar fre a aquells turistes que visiten un sol dia la ciutat i que després marxen.En concret, aquells visitants que només passin un dia a la ciutat i no hi facin cap pernoctació, hauran de pagar unaextra a partir de la primavera del 2024. En un principi, segons ha detallat l'de Venècia, el pagament serà de cinc euros i s'aprovarà de manera definitiva la setmana que ve, tot i que no es descarta que el preu incrementi si la mesura es consolida.Així doncs, la ciutat italiana serà la primera del món que aplica aquesta política, que té com a objectiu reduir la massificació turística en un territori que repcada any. Per ara, però, aquesta taxa tindrà un període de prova de 30 dies del 2023, que encara estan per definir quins seran.Si bé molts dels detalls encara estan per concretar, el consistori venecià ha explicat que la taxa l'hauran de pagar els majors de 14 anys que no siguin residents, ni treballadors, ni estudiants, i que passin un sol dia de turisme sense dormir a la ciutat. Els residents de la regió del Vènet, les persones dependents, els esportistes que participin en competicions a la zona, els membres de l'exèrcit en servei i els familiars dels resident també queden exemptes de pagament.

Altres notícies que et poden interessar